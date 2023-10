Le PSG l’oublie, Lionel Messi se venge

Axel Cornic

Ce lundi, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la huitième fois de sa carrière, mais dans son discours de remerciements il a oublié d’évoquer notamment le Paris Saint-Germain, où il a joué deux saisons. Un détail qui n’est pas du tout passé inaperçu, puisque l’Argentin a été vivement critiqué ces dernières heures.

Entre Lionel Messi et Paris, ça n’a jamais été l’amour fou. Dès son arrivée, l’Argentin a semble être au PSG contre son gré et la communion avec les supporters n’a jamais eu lieu, avec même certain moments qui ont paru très tendus.

Mbappé : Le PSG prépare une folle vengeance à 50M€ https://t.co/oce5HPIjF8 pic.twitter.com/f3WRZE43ZF — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Messi snobe le PSG

Cela n’a pas empêché Nasser Al-Khelaïfi de le féliciter après qu’il ait reçu son huitième Ballon d’Or ce lundi, au Théâtre du Chatelet à Paris. « Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-2023 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian » a expliqué le président du PSG, qui l’hiver dernier avait pourtant refusé de rendre un hommage public à Messi après l’avoir vu remporter la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine.

Un tacle volontaire ?

D’après les informations de L a Gazzetta dello Sport , c’est justement cet épisode qui aurait été à la base de l’absence du PSG dans les remerciements de Lionel Messi. Vexé de ne pas avoir reçu les honneurs qu’il méritait après la Coupe du monde 2022, l’Argentin se serait fait vengeance tout seul en décidant donc d’omettre de citer son ancien club.

« Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais »