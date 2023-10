Messi - Mbappé : Le boss du PSG se lâche après le Ballon d'Or

Amadou Diawara

La cérémonie du Ballon d'Or 2023 a eu lieu ce vendredi soir au théâtre du Châtelet. Alors qu'ils se sont disputés la finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont tous les deux sur le podium, l'Argentin ayant été sacré pour la huitième fois. Sur les réseaux sociaux, Nasser Al-Khelaïfi s'est réjoui de voir deux joueurs du PSG aussi bien classés.

Lionel Messi est entré encore un peu plus dans l'histoire ce lundi soir. En effet, la Pulga a soulevé son huitième Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris, devançant Erling Haaland (Manchester City, 2ème) et Kylian Mbappé (PSG, 3ème) au classement.

« Le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-23 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian. Nous sommes également ravis de voir notre recrue estivale Randal reconnue, démontrant… pic.twitter.com/58g5mvL3rl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 30, 2023

Messi et Mbappé sont sur le podium du Ballon d'Or

Si le PSG n'a pas réalisé une grande saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi peut tout de même se vanter d'avoir deux joueurs de son effectif sur le podium du Ballon d'Or. Lionel Messi ayant quitté le club de la capitale l'été dernier pour rejoindre l'Inter Miami, et s'étant frotté à Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde au Qatar.

Nasser Al-Khelaïfi est fier de Messi et Mbappé