PSG : «Ça aurait pu dégénérer», le pire a été évité avec Mbappé

Journée agitée en Ligue 1. Ce dimanche, le choc entre l'OL et l'OM a été annulé après de graves incidents à l'extérieur du stade. Quelques heures auparavant, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir chambré les supporters brestois. Selon Eric Roy, cela aurait pu entraîner de graves dérapages.

Il ne fallait pas énerver Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé face à Brest (3-2), le joueur tricolore a chambré, à de nombreuses reprises, le public breton. Une attitude commentée énormément sur les réseaux sociaux, notamment par le journaliste Bertrand Latour. Ce dernier a indiqué qu'un « champion du monde ne devrait pas faire ça » . Ce à quoi Mbappé a répondu : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… ».

Mbappé a perdu ses nerfs

Les médias français ont tenté d'expliquer cette attitude. En réalité, certains supporters brestois auraient insulté Achraf Hakimi durant la rencontre, ce qui aurait eu le don d'agacer Mbappé. Mais pour Eric Roy, entraîneur du Stade brestois, le champion du monde 2018 est allé trop loin. Selon lui, la situation aurait, très vite, pu dégénérer ce dimanche.

Eric Roy se paye Mbappé