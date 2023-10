PSG : Mbappé craque en plein match, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Alors qu'Achraf Hakimi a été insulté par des supporters de Brest ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a vu rouge. En effet, le numéro 7 du PSG a manifesté sa colère envers les fans hostiles du stade Francis-Le Blé. Une attitude que regrette Eric Roy, l'entraineur du club breton.

Après avoir inscrit le but de la victoire du PSG (2-3), Kylian Mbappé a laissé éclater sa rage ce dimanche après-midi. En effet, le numéro 7 parisien s'est montré véhément en chambrant les supporters de Brest, et ce, lors de la célébration d'après-but, puis lors de sa sortie quelques minutes plus tard. Sur son compte X , Kylian Mbappé a tenu à justifier son coup de sang en plein match.

Le PSG s’est fait peur, cette recrue se lâche https://t.co/es0csAnB3e pic.twitter.com/ko0QSmfxs6 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Mbappé a dégoupillé contre Brest

Comme l'a expliqué Kylian Mbappé, il s'est emporté parce que des supporters ont insulté Achraf Hakimi, le traitant de « violeur » . « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… » , a pesté l'attaquant du PSG sur les réseaux sociaux,, répondant au post suivant : « un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça ». Malgré tout, Eric Roy estime que Kylian Mbappé n'aurait pas dû réagir de cette manière, comme il l'a affirmé en conférence de presse d'après-match.

«Ça ternit un peu l'image de ce match»