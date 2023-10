Mbappé fait polémique, il promet une vengeance

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé ce dimanche après-midi face au Stade Brestois, au cours d'un match compliqué. Kylian Mbappé a été double buteur, mais il repart surtout de Bretagne avec une petite polémique. L'attaquant s'est permis de chambrer le public à sa sortie, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Hugo Magnetti espère bien pouvoir se venger lors du match retour par exemple.

Le PSG s'est imposé face au Stade Brestois, mais il n'est pas passé loin du match nul. Ce n'est qu'à la 89ème minute que le club de la capitale a scellé son succès, grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé.

Mbappé fait polémique

Bousculés pendant le match, les Parisiens s'en sont donc remis à Kylian Mbappé pour obtenir la victoire. Le champion du monde a d'ailleurs été remplacé après son doublé, et il s'est permis de chambrer le public à sa sortie. L'attaquant a montré avec ses doigts le nombre de buts qu'il avait mis au cours du match, ce qui n'a pas été du goût des supporters brestois.

PSG : Coup de sang de Mbappé, Luis Enrique n'a pas aimé ! https://t.co/cXnTvvLY5a pic.twitter.com/wOzT2i4wkU — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Magnetti veut se venger