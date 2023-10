PSG : Mbappé plombé par son mercato, c’est confirmé ?

Thibault Morlain

Ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a déclenché la colère de la direction du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi. La sanction est d’ailleurs tombée par la suite avec une mise à l’écart du Français. Mbappé s’est alors retrouvé avec les lofteurs et n’a pas pu réaliser une préparation complète. De quoi nuire à ses performances actuelles ? Jérôme Rothen le pense.

L’été de Kylian Mbappé a été très mouvementé. Sanctionné par le PSG, le joueur de Luis Enrique s’est retrouvé mis à l’écart, obligé de s’entraîne avec les indésirables du loft parisien. Par la suite, Mbappé a été réintégré, mais sa préparation a quelque peu été tronquée. Et il en fait aujourd’hui les frais ? En ce mois d’octobre, la star du PSG a accusé un peu le coup physiquement. Moins bien, Kylian Mbappé a d’ailleurs eu plus de mal à marquer.

Un joueur signe un record au PSG sans le savoir https://t.co/UpNMw2g1in pic.twitter.com/PvdNzzQmTJ — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

« Il n’a pas travaillé comme il travaille d’habitude »

Pour Colinterview , Jérôme Rothen a évoqué cette période de moins bien de Kylian Mbappé. Et à ses yeux, c’est une conséquence directe de son mercato agité : « Je pense, ce n’est que mon avis, je n’étais pas au centre d’entraînement, qu’il n’a pas travaillé comme il travaille d’habitude. Il était avec les gens du loft, qui eux n’avaient qu’une envie c’était de quitter le club ou trouver un bon chèque pour partir. Quand tu t’entraînes avec eux qui n’ont pas envie de s’entraîner à fond, automatiquement, ils t’emmènent dans ce truc là. Mais si Kylian Mbappé doit être en dehors de ça. Je regrette qu’il n’ait pas fait une préparation dure. Il le paye aujourd’hui ».

« Il faut qu’il se refasse une santé »