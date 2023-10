Messi, Neymar… Ils voulaient rester au PSG !

Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, le PSG a complètement changé de visage. Repartant sur un nouveau projet, le club de la capitale a notamment décidé de se séparer de certaines de ses plus grandes stars. Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti ont été poussés vers la sortie par le PSG alors qu’ils avaient pourtant d’autres plans…

Une page s’est tournée cet été au PSG. En effet, des grands noms sont partis. Arrivé en 2012, Marco Verratti a été prié de s’en allé, lui qui s’est engagé au Qatar. Il en est de même pour Neymar, qui, après 6 ans passés au sein du club de la capitale, a été transféré en Arabie saoudite. Arrivé au terme de son contrat, Lionel Messi n’a lui pas été prolongé, partant alors libre pour l’Inter Miami.

Un joueur du PSG monte au créneau après son transfert https://t.co/2qOZjqnG2z pic.twitter.com/bpChrVslav — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

« Ils voulaient tous rester »

Ça s’est donc terminé cet été pour Verratti, Neymar et Messi au PSG. Pourtant, selon Jérôme Rothen, ces joueurs souhaitaient rester. « Nasser Al-Khelaïfi a tranché dans le vif, il a vraiment tranché dans le vif. Il y a des joueurs qui avaient resigné, exemple Verratti, il l’a mis dehors. Comme Neymar, comme Messi… Ils voulaient tous rester », a-t-il balancé pour Colinterview .

« Le PSG lui a fait comprendre que ce n’était pas possible »