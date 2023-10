Le PSG a bouclé une recrue très spéciale

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le staff du PSG a changé de visage cet été avec la nomination de Luis Enrique, qui a notamment amené un psychologue spécialisé dans le sport dans ses bagages pour compléter son équipe. Et le technicien espagnol se livre en détail sur l'utilité de ce renfort.

Joaquin Valdés. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, cet Espagnol a débarqué au PSG cet été, dans les valises de Luis Enrique, en tant que psychologue de l'équipe. Lui qui accompagne l'entraîneur espagnol depuis maintenant 2008 a donc pour but d'étudier et renforcer l'état psychologique des joueurs du PSG, une aide sur laquelle Luis Enrique souhaitait absolument pouvoir compter afin de mener à bien sa mission au sein du club de la capitale.

Enrique se confie sur le psychologue du PSG

Interrogé en conférence de presse samedi, Luis Enrique a évoqué l'aspect psychologique très particulier du football : « Ce qui est clair, un but est une injection de moral pour l'équipe qui marque et qui va tirer vers le bas une équipe qui souffre. Une équipe qui concède, peu importe qu'elle travaille avec un psychologue de la Nasa ou autre, elle subit. En revanche, une équipe qui marque est excitée, a de l'envie. Les matchs changent tout le temps à cause de ces actions. Ce n'est pas lié à un psychologue, ça arrive tout le temps », indique l'entraîneur du PSG, avant de se confier sur le travail de Joaquin Valdés dans son staff.

« Le joueur puisse travailler avec lui de façon confidentielle »