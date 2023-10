Le PSG a réalisé un énorme coup au mercato

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG a été très agité cet été avec notamment le recrutement de douze joueurs, si l'on compte celui de Xavi Simons, parti en prêt au RB Leipzig depuis. L'une des recrues parisiennes fait partie des bonnes surprises, puisque Kang-in Lee fait déjà l'unanimité au sein de l'effectif parisien.

Auteur du dernier but lors du match entre l'AC Milan et le PSG (3-0), le milieu de terrain sud-coréen Kang-in Lee fait déjà l'unanimité dans le club parisien. La nouvelle recrue parisienne a manqué le début de saison à cause d'une blessure au quadriceps et sa participation aux Jeux Asiatiques. Son retour fait déjà le plus grand bien au PSG et l'entraîneur l'a bien souligné.

Luis Enrique fan de Kang-in Lee

La semaine dernière déjà, Luis Enrique était dithyrambique au moment de parler de Kang-in Lee : « Dans notre système, son poste préférentiel serait d’évoluer comme milieu relayeur. Mais il peut aussi jouer comme ailier sur son pied fort ou à l’opposé. Il peut aussi être avant-centre, faux numéro 9 ou joueur d’appui. Il a des qualités à la finition, dans les dernières passes. C’est un joueur très intéressant. Nous sommes très heureux de l’avoir. »

«Je crois qu’il peut nous apporter beaucoup de choses»