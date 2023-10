Le PSG vit une terrible remontada, voilà comment ça a été possible

Thibault Morlain

N’ayant jamais encore remporté la Ligue des Champions, le PSG a connu de multiples désillusions sur la scène européenne. Mais la plus grande de toutes restera bien évidemment la remontada face au FC Barcelone en 2017. Le club de la capitale a gâché une avance de 4 buts, s’inclinant alors 6-1 au Camp Nou au retour. Présent dans le club blaugrana pour cette rencontre, Lucas Digne a dévoilé comment Luis Enrique avait rendu l’exploit possible face au PSG.

S’il y a bien un cauchemar qui hante encore les esprits des fans du PSG, c’est bien cette remontada face au FC Barcelone en 2017. Vainqueur 4-0 à l’aller au Parc des Princes, le club de la capitale avait quasiment les deux pieds en quart de finale avant le retour. Mais au Camp Nou, la bande à Lionel Messi a réussi un exploit qui était impensable avec ce but décisif de Sergi Roberto à la dernière seconde. Le Barça a fini par s’imposer 6-1, éliminant alors le PSG de la Ligue des Champions.

« Leo, tu as déjà mis 5 buts dans un match ? »

Ancien joueur du PSG, Lucas Digne était au FC Barcelone au moment de cette remontada. Ayant vécu l’exploit de l’intérieur, le latéral français a dévoilé l’importance de Luis Enrique pour réaliser l’impensable. Dans un entretien accordé à Colinterview , Digne a alors confié : « C’est une masterclass du coach, de Luis Enrique. Le lendemain quand on a perdu 4-0, dans le vestiaire, il nous fait une causerie et nous dit : « Les gars, on a perdu 4-0, ils ont bien joué, on n’était pas dedans. Iniesta, tu as déjà gagné 5-0 ? Leo, tu as déjà mis 5 buts dans un match ? Bah alors on va le faire. C’est possible. On aura une infime chance, mais il faut qu’on la saisisse ». Pendant sa causerie d’avant-match, il nous a dit que le pourcentage est tout petit, mais que si tout se goupillait bien, on allait gagner. Au final … ».

« C’est une masterclass »