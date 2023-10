Le PSG tient un joueur à la Wembanyama !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lancé par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery confirme tous les espoirs placés en lui cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Mais en plus de ses qualités sur le terrain, le crack du PSG impressionne également par sa personnalité comme l’explique Pia Clemens, à la tête de l’émission 100% PSG Le Mag sur France Bleu Paris.

Logiquement élu homme du match contre l’AC Milan (3-0) cette semaine, Warren Zaïre-Emery a encore frappé fort et suscite l’admiration de tous les observateurs. Le numéro 33 du PSG ne cesse de battre les records de précocité et impressionne par ses prestations sur le terrain. Mais à l’instar de Kylian Mbappé au début de sa carrière, la personnalité de Warren Zaïre-Emery épate également ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin. C’est notamment le cas de l’animatrice Pia Clemens, croisant la route du crack du PSG pour une interview.

Un joueur débarque au PSG, Luis Enrique est sous le charme https://t.co/YMKCoRUvTQ pic.twitter.com/KTpP5tZEHb — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Je suis aussi très impressionnée par la personne qu’il est »

« Je l’ai vu, il est effectivement très timide. On l’a tous vu avec un mégaphone au pied du Virage Auteuil, et quand il est arrivé la première phrase qu’il m’a dite c’est ‘Ça va être difficile, je ne sais pas faire ça. Je n’ai jamais fait d’interview donc j’ai un peu peur’. On s’est assis l’un en face de l’autre, je lui ai dit comme une maman ‘T’inquiètes Warren, je vais faire des blagues, ça va bien se passer’. Il a commencé à parler, c’était un livre qui me parlait. Tout ce qu’il me racontait était intéressant, réfléchi, tout était cohérent, tout avait un sens. Je ne suis pas seulement fan du footballeur, je suis aussi très impressionnée par la personne qu’il est », a-t-elle raconté sur le plateau de L’Équipe du Soir , dans des propos relayés par Canal-Supporters.

« Au même titre que Wembanyama, il est différent et on le sent »