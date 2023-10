Neymar quitte le PSG, un grand projet tombe à l’eau

Axel Cornic

Après six années très mouvementées, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, avec un transfert à 90M€ vers l’Arabie Saoudite et Al Hilal. Mais cette nouvelle aventure a connu un arrêt brutal puisque le Brésilien s’est gravement blessé au genou et ne devrait plus rejouer de la saison.

Il fallait se lever tôt pour voir Neymar jouer avec Al Hilal. L’ancien du PSG n’a en effet disputé que 5 rencontres toutes compétitions confondues avec le club saoudien avant de se blesser au genou gauche. Désormais, son retour est prévu pour le mois de mai 2024...

Al Hilal furieux après la blessure de Neymar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la direction d’Al Hilal serait très agacée par cette situation inattendue. On pensait en effet pouvoir compter sur Neymar pour le Mondial des clubs 2023 qui se tiendra en Arabie Saoudite, où au pire d’une grande star arrivée pour le remplacer après sa blessure.

Un grand nom pour le remplacer