PSG : Neymar peut relancer le feuilleton Mbappé

Après six années très mouvementées, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain et s’est lancé dans une toute nouvelle aventure du côté de l’Arabie Saoudite. Elle n’a toutefois pas duré longtemps, puisque le Brésilien s’est gravement blessé au genou après seulement cinq rencontres toutes compétitions confondues et son club d’Al Hilal lui cherche déjà un remplaçant.

Très critiqué en France, Neymar a décidé de tourner la page et cet été, il a été transféré à Al Hilal pour 90M€. Le PSG ne s’y est pas opposé, surtout parce que cela a permis à Luis Campos de remodeler l’attaque autour de Kylian Mbappé, avec notamment les arrivées d’Ousmane Dembélé ou de Randal Kolo Muani.

Neymar reçoit un bel hommage au PSG https://t.co/ZOrmDNZtxV pic.twitter.com/Q3cf6Ra5U6 — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Saison déjà finie pour Neymar

Mais l’aventure saoudienne de Neymar a pris une tournure catastrophique récemment, puisqu’il s’est gravement blessé au genou lors d’un match avec la sélection brésilienne. Il ne devrait pas être de retour avant mai prochain, ce qui est quasiment synonyme de fin de saison après seulement cinq matchs disputés toutes compétitions confondues.

Al Hilal rêve de Mbappé, Salah ou Osimhen