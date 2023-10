Flop au PSG, on connait le coupable

Axel Cornic

Lors de son arrivée, Luis Campos a annoncé vouloir mener une grande révolution au Paris Saint-Germain, mais son premier mercato n’a pas vraiment été réussi. Certaines des recrues de cet été-là ne semblent d'ailleurs toujours avoir convaincu et pourraient bien plier bagages lors de la prochaine fenêtre des transferts.

De son propre aveu, Luis Campos a raté son premier mercato au PSG. Mais il a su redresser la barre cet été, avec plusieurs gros coups bouclés comme l’arrivée de Milan Skriniar en défense ou encore une attaque totalement modifiée avec les départs de Lionel Messi et Neymar.

Fabian Ruiz, déjà la fin ?

Il reste toutefois du travail, puisqu’il faudra penser aux ventes, avec certains joueurs qui ne semblent pas avoir leur place au PSG. Il y a notamment Fabian Ruiz, qui n’a que très peu joué depuis l’arrivée de Luis Enrique à l’intersaison. Le milieu semble d’ailleurs avoir la cote à l’étranger, avec la Juventus ou encore l’Atlético de Madrid.

Luis Campos le principal coupable