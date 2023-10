La révolution du PSG enfin lancée avec Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse

Après sa victoire face à l’AC Milan (3-0) en Ligue des Champions ce mercredi, le PSG a enchaîné une troisième victoire consécutive toute compétition confondue. Une série que n’avait jusque-là pas réussi à réaliser le club parisien, dont l’effectif a été pleinement remanié cet été. Avec Luis Enrique comme entraîneur, Paris aurait-il trouvé la bonne formule ?

Une véritable révolution. Cet été, le PSG n’a pas hésité à se séparer de plusieurs stars des saisons précédentes. Ainsi, ce sont à la fois Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, mais également Marco Verratti qui ont quitté le club parisien lors du dernier mercato estival. Ce PSG actuel ne ressemble en rien à celui des années précédentes, et a connu quelques difficultés en début de saison.

Le PSG obligé de faire un sacrifice pour son prochain transfert ? https://t.co/BiyQRfFsap pic.twitter.com/kSP9Anl90G — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Un début de saison mitigé pour le PSG

En effet, le début d’exercice 2023/2024 du PSG aura été marqué par plusieurs matchs nuls (Lorient, Toulouse, Clermont), mais aussi par les premières défaites majeures de Luis Enrique à Paris (face à Nice en Ligue 1, face à Newcastle en Ligue des Champions). Avant d’affronter Brest ce dimanche, le PSG figure ainsi à une 3ème place assez inhabituelle au classement de Ligue 1.

Le PSG enchaîne les bonnes prestations

Mais dernièrement, le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière. Avec deux succès consécutifs en Ligue 1 face à Rennes et Strasbourg, puis une nouvelle victoire en C1 face à l’AC Milan, le club parisien reste sur une série de trois victoires inédite cette saison. Avec deux prochains matchs prévus face à Brest (ce dimanche) et Montpellier (3 novembre) en Ligue 1, le PSG va ainsi affronter deux adversaires largement à sa portée, et pourrait poursuivre sur sa bonne lancée en cas de succès. Quoi qu’il en soit, l’équipe dirigée par Luis Enrique semble prendre ses marques, et les nombreuses nouvelles recrues parisiennes arrivées cet été commencent à développer certains automatismes. De bon augure pour la suite de la saison du PSG…