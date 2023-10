Il brille au PSG, Luis Enrique jubile

Alexis Brunet

Le PSG a étrillé l'AC Milan au Parc des princes, mercredi en Ligue des champions, en s'imposant trois buts à zéro. Un match au cours duquel Kang-in Lee a gratté quelques minutes de jeu. Le Sud-Coréen s'est même montré décisif, en inscrivant le troisième but de son équipe. De quoi ravir Luis Enrique, qui est fan du profil de l'attaquant, qui peut aussi jouer au milieu de terrain.

Le PSG a réalisé un gros mercato estival. Le club de la capitale n'a pas hésité à mettre la main à la poche, afin de s'offrir certains joueurs de grande qualité. Le champion de France a par exemple déboursé plus de 90M€ pour attirer Randal Kolo Muani, ou bien 60M€, afin d'obtenir Manuel Ugarte.

Kang-in Lee fait l'unanimité à Paris

En plus des nombreuses stars qui ont rejoint le PSG cet été, le club de la capitale a aussi misé sur certains joueurs moins connus du grand public. C'est le cas de Kang-in Lee par exemple, qui est arrivé en provenance de Majorque, contre environ 22M€. Le Sud-Coréen n'a pas tardé à s'acclimater à son environnement, et aujourd'hui il fait l'unanimité dans le vestiaire, et surtout auprès de Luis Enrique.

Le PSG lui offre le pactole, voilà pourquoi il a refusé https://t.co/Jp5GFrTxw3 pic.twitter.com/6YjI24uzLT — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Lee peut jouer au milieu et en attaque

Contre l'AC Milan justement Luis Enrique avait décidé de faire entrer Kang-in Lee à la 71ème minute, à la place d'Ousmane Dembélé. Le Sud-Coréen n'a pas tarder à donner satisfaction à son entraîneur, car en fin de match, c'est lui qui a inscrit le troisième but de son attaque. Le joueur passé par Majorque a donc brillé en attaque, mais il peut aussi évoluer au milieu de terrain. Une très bonne nouvelle pour le coach du PSG, qui n'a pas une pléthore de solutions dans ce secteur de jeu. De plus, avec le départ de Marco Verratti, une petite touche technique manque parfois à Paris dans l'entrejeu. Il est donc probable que Lee gagne de plus en plus de temps de jeu lors des prochains matches.