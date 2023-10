Un joueur débarque au PSG, Luis Enrique est sous le charme

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG cet été en provenance de Majorque, Kang-In-Lee a longtemps été indisponible à Paris ce dernier s’étant rapidement blessé avant de participer aux Jeux Asiatiques. De retour, le Coréen de 22 ans a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à l’AC Milan ce mercredi, au plus grand bonheur de Luis Enrique qui apprécie réellement son profil.

Le PSG enchaîne. Après deux succès consécutifs en championnat (face à Rennes et Strasbourg), le club parisien l’a emporté brillamment face à l’AC Milan (3-0) ce mercredi en Ligue des Champions. Une rencontre dans laquelle Kang-In-Lee s’est fait remarquer.

Le PSG au cœur d’une révolution du Qatar ? https://t.co/exEAdjqGH6 pic.twitter.com/vDOpPbUMXI — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

1er but avec le PSG pour Kang-In-Lee

Entré en jeu à la 71ème minute à la place d’Ousmane Dembélé, le joueur de 22 ans a réalisé vingt minutes très intéressantes. Confiant dans ses prises de balle, Kang-In-Lee a également fait parler sa capacité de projection, inscrivant son premier but avec le PSG en fin de rencontre.

Luis Enrique sous le charme de Kang-In-Lee