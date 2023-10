Neymar reçoit un bel hommage au PSG

Thibault Morlain

L'histoire s'est donc terminée cet été entre Neymar et le PSG. Après 6 ans à Paris, le Brésilien a fait ses valises pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Un départ qui en a attristé plus d'un dans le vestiaire parisien. Alors qu'on avait pu voir les larmes de Marquinhos, Kang-in Lee a également apprécié les quelques jours passés avec Neymar au PSG.

Transféré cet été par le PSG en provenance de Majorque, Kang-in Lee n'aura connu Neymar que pendant quelques jours. Mais entre le Sud-Coréen et le Brésilien, le courant est immédiatement. Les deux joueurs ont passé énormément de temps et on se souvient notamment des moments où Neymar a pu chambrer Kang-in Lee sur les réseaux sociaux.

Kang-in Lee inspiré par Neymar

Leur expérience commune au PSG a donc été rapide, mais Kang-in Lee est heureux d'avoir pu connaitre Neymar. Dans des propos accordés à TNT Sports , le Sud Coréen avoue : « Un joueur brésilien qui m'a beaucoup inspiré ? Beaucoup de joueurs depuis mon plus jeune âge. Je pense que j’ai toujours été inspiré par le joueur brésilien Sávio, l'un des joueurs que je voyais beaucoup mais il y en a d'autres. Quand je suis arrivé en Espagne, je l’ai rencontré ici aussi au PSG, Neymar ».

« Très spécial de passer du temps avec Ney »