PSG : Clash avec Luis Enrique ? Neymar sort du silence

Neymar a tourné la page PSG. Poussé vers la sortie par le club parisien, le joueur brésilien s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Ces dernières heures, un média brésilien a tenté d'expliquer son départ et a évoqué des tensions avec Luis Enrique, entraîneur de la formation française. Une information démentie par le principal intéressé sur les réseaux sociaux.

Après six ans de bons et loyaux services, Neymar a quitté le PSG. Le joueur brésilien avait appris de la bouche de Luis Enrique et de Luis Campos que le club ne comptait plus sur lui. « Je pense que c'était une décision favorable pour tout le monde. je voudrais le remercier pour le comportement qu'il a eu depuis que je suis arrivé mais aussi avant sur ses années au PSG. C'est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur » avait lâché Luis Enrique, sans dévoiler les raisons de ce départ.

La presse brésilienne évoque des tensions entre les deux hommes

Le compte brésilien Futebol é Arte pense connaître la raison. Si le PSG a pris cette décision, c'est parce que Luis Enrique ne s'entendait plus avec Neymar. Le technicien espagnol estimait, aussi, que la star était hors de forme physiquement. Désormais à Al-Hilal, Neymar a répondu à ces rumeurs sur les réseaux sociaux en postant un long message.

Neymar pousse un coup de gueule