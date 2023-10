Virer Luis Enrique, le PSG n'hésitera pas !

Thibault Morlain

Ayant décidé de repartir sur un nouveau projet, le PSG s'est séparé de Christophe Galtier pour faire venir Luis Enrique. L'Espagnol s'est alors engagé pour deux saisons avec le club de la capitale. Mais ira-t-il déjà au bout de celle-ci ? Alors que la qualification du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions est loin d'être acquise, Luis Enrique pourrait en être dépendant pour son avenir...

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG s'est toujours qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Cela sera-t-il encore le cas cette fois ? Il faut que les joueurs de Luis Enrique sortent du groupe de la mort pour cela avec le Borussia Dortmund, Newcastle et le Milan AC. Et après la claque contre les Magpies, la double confrontation face aux Italiens sera déterminante pour le PSG. Et l'avenir de Luis Enrique ?

PSG : Le successeur de Kylian Mbappé est validé ! https://t.co/uOB3FjiPO4 pic.twitter.com/sfek1pSabV — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

« Il serait en grand danger »

Pour Philippe Sanfourche, il est possible que Luis Enrique ne termine pas la saison au PSG. En effet, sur le plateau de L'Equipe du Soir , il a expliqué : « Si on se retrouve dans une situation où le PSG pour la première fois de l’ère qatari serait en position de ne pas se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, évidemment il serait en grand danger ».

« Aucun scrupule »