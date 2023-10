Lâché par le PSG, il prépare un grand retour

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG s'est débarrassé de plusieurs joueurs. Parmi eux, on peut citer Sergio Ramos. L'Espagnol est revenu au sein de son club formateur, le FC Séville. Il est pour le moment titulaire, et il monte en puissance. De quoi imaginer un possible retour en sélection espagnole, le défenseur central a révélé dernièrement qu'il était partant.

Le PSG a procédé à une petite révolution sur le mercato cet été. De très nombreux joueurs sont arrivés, et beaucoup sont aussi partis. Le club de la capitale a par exemple perdu Lionel Messi, Neymar, ou bien Sergio Ramos. Des cadres lors des saisons précédentes, qui ont chacun choisi de se lancer dans une aventure différente.

Sergio Ramos est revenu à Séville

Après de longues semaines de tergiversations, Sergio Ramos a fait le choix de revenir dans son club formateur, le FC Séville. Une décision bien différente de ses anciens coéquipiers au PSG, car Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami, et Neymar s'est engagé avec Al-Hilal, deux destinations plus exotiques. Mais le défenseur central a un rêve fou en tête.

Sergio Ramos rêve d'un retour en sélection