Giroud s’enflamme pour un crack, le PSG va avoir des regrets

Jean de Teyssière

Yacine Adli est en train de faire son trou, un an après son arrivée à l'AC Milan. La saison dernière, il n'a joué que 140 petites minutes en Serie A. Mais cette saison, l'ancien Parisien semble voir trouvé sa place, et vient d'enchaîner quatre titularisations consécutives. Olivier Giroud, l'attaquant milanais a même eu des mots élogieux à l'encontre de son coéquipier. De quoi donner des regrets au PSG ?

Formé au PSG à partir de 2013, Yacine Adli a signé en 2019 aux Girondins de Bordeaux alors qu'il n'avait que 19 ans. Malgré ses bonnes prestations en Gironde, il ne peut empêcher la descente du club girondin en Ligue 2, et le natif de Vitry-sur-Seine signe à l'AC Milan mais peine à trouver sa place. Travaillant sans relâche à l'entraînement et refusant même de partir cet été, il a fini par trouver sa place dans le onze titulaire de Stefano Pioli.

Adli aurait-il eu le niveau pour jouer au PSG ?

Si l'on fait un bref retour en arrière, il est évident que déjà, dès son plus jeune âge, Yacine Adli avait tapé dans l'œil de ses entraîneurs. À commencer par François Rodrigues, ancien entraîneur de l'équipe réserve du PSG qui ne souhaitait pas le voir quitter le club de la capitale : « C'est un joueur indispensable. Il est encore en pleine croissance mais s'il continue sa progression, il pourra demain s'exprimer au niveau de l'équipe fanion. Yacine est aussi un vrai passionné qui regarde tous les matchs à la télé. Il est capable de citer le 11 titulaire d'une équipe française ou étrangère. »

«C’est un bon petit avec une très bonne mentalité, talentueux et qui fait l’unanimité»