Un ancien du PSG disjoncte, il va se faire virer ?

Mamadou Sakho et Montpellier terminent-ils déjà leur collaboration ? Deux ans après son arrivée dans l'Hérault, tout pourrait bien brutalement se terminer. Le lendemain de l'affaire de l'échauffourée avec l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, Mamadou Sakho a été mis à pied et sera entendu plus tard pour un entretien préalable à un licenciement. Une fin d'aventure amère pour les deux camps.

L'entraînement de mardi à Montpellier a pris une tournure insensée. À l'issue de celui-ci, et après avoir été traité de « pleureuse » par Michel Der Zakarian, l'ancien défenseur du PSG, Mamadou Sakho, aurait totalement disjoncté jusqu'à mettre son entraîneur au sol en lui faisant une balayette. Ce mouvement aurait même brisé la chaîne familiale de l'entraîneur, le mettant ainsi en colère. Et la sanction à l'encontre de l'international français vient de tomber.

Sakho mis à pied

D'après les informations de L'Équipe , à peine quelques minutes après avoir mis les pieds au centre d'entraînement du Montpellier HSC, Mamadou Sakho a été convoqué par les dirigeants montpelliérains pour lui signifier sa mise à pied. Il n'a donc pas pu participer à l'entraînement de ce mercredi et est rentré chez lui. Entre-temps, dans la nuit de mardi à mercredi, des tags injurieux à l'encontre de Sakho ont été inscrits sur le mur du centre d'entraînement de Montpellier, avant d'être rapidement bâché puis effacé.

Un licenciement la semaine prochaine ?