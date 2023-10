Quiz sur la jeune superstar du PSG : Warren Zaïre-Emery

Florian Barré

Auteur d’un véritable récital ce mercredi, face au Milan AC, Warren Zaïre-Emery a impressionné les observateurs. Notamment grâce à ses deux passes décisives, le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-0. Le milieu de terrain de 17 ans a tout pour être un crack générationnel. Pour cela, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur son début de carrière au PSG.

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery délivre déjà chaque semaine des performances de haut vol que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Ce mercredi, l'international Espoirs a réalisé ce qui est sans doute sa performance la plus aboutie au PSG. Face au Milan AC, il a impressionné balle au pied et a délivré deux passes décisives, pour Kylian Mbappé et King-In Lee. Sa performance lui a d’ailleurs valu les mots doux de son entraîneur Luis Enrique : « Warren est un joueur surprenant à 17 ans, qui fait tout bien, il est actif, agressif, il récupère des ballons, il donne des passes décisives, il est aussi décisif devant le but. C'est un exemple parfait pour tous les jeunes joueurs et notamment les jeunes joueurs du PSG. Je suis très content de son rendement et de son niveau » a analysé le coach parisien.



PSG : Luis Enrique s’adresse encore à un journaliste en public ! https://t.co/4PPL1SaaBt pic.twitter.com/OBNkK5DcIf — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Les Italiens élogieux envers WZE