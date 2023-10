Le Qatar prêt à lâcher le PSG ? La réponse tombe !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi s’occupe de la présidence du PSG depuis 2011 et le rachat du club par les Qataris via QSI. Et alors qu’il a été de temps en temps question d’une vente, la volonté d’Al-Khelaïfi et des propriétaires qataris est tout autre. Néanmoins, céder des parts du PSG est une véritable option qui est explorée.

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari et lançait sa nouvelle ère avec le projet QSI, Douze ans plus tard, et alors que la Coupe du monde au Qatar a été un franc succès du point de vue des organisateurs selon The Athletic , il a été question d’une vente du PSG par ses propriétaires.

Le Qatar n’a pas l’intention de se retirer du PSG malgré les rumeurs

Néanmoins, ce n’est pas d’actualité. A en croire The Athletic , les ambitions sportives du Qatar Sport Investments au PSG demeurent. Il n’y aurait aucune intention de se retirer ou de céder le contrôle majoritaire du club parisien. Cependant, le président Nasser Al-Khelaïfi chercherait toujours à vendre une partie du capital du Paris Saint-Germain.

«Nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club»