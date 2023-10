Le PSG au cœur d’une révolution du Qatar ?

Thomas Bourseau

Le Qatar est devenu via le PSG une puissance importante du football européen via le Qatar Sports Investments. Et grâce à sa Coupe du monde l’année dernière, le pays aimerait étendre son influence dans le football et aurait testé le marché de Tottenham et de Manchester United et garderait un œil sur un club italien, espagnol et brésilien. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est à la baguette.

Depuis l’été 2011 et le rachat du PSG par le Qatar Sports Investments dit QSI, le Qatar est dans le paysage du football européen. En faisant grandir la marque Paris Saint-Germain sur le plan marketing et sportif au cours de la dernière décennie, le Qatar a pu promouvoir sa propre image en marge de la Coupe du monde 2022 qui s’est déroulée chez eux.

Négociations en stand-by pour Tottenham et Manchester United…

Selon The Athletic , le Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG depuis le rachat du club parisien, d’étendre l’influence de QSI au sein du football européen. Ce serait la raison pour laquelle le président du Paris Saint-Germain aurait discuté avec son homologue de Tottenham, à savoir Daniel Levy, au début de l’année 2023 afin que QSI devienne investisseur minoritaire du club londonien. Les négociations ne progresseraient pas dans le bon sens à l’instant T, mais pas de quoi contrecarrer les plans du Qatar Sports Investments.

...QSI tente sa chance à Malaga, Santos et la Sampdoria