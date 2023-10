Il débarque au PSG et met déjà tout le monde d’accord

Jean de Teyssière

Arrivé dans un relatif anonymat, mais en devenant tout de même le premier joueur sud-coréen à jouer pour le PSG, Kang-in Lee n'a pas tardé à se faire une place au sein de l'effectif. Pourtant, il n'a pas souvent été là depuis son arrivée, après avoir été blessé au quadriceps et surtout participé aux Jeux Asiatiques en septembre. Son premier but sous les couleurs parisiennes face à l'AC Milan est une juste récompense pour celui qui fait déjà l'unanimité au sein du groupe.

La décision du PSG de mettre à disposition Kang-in Lee à la sélection des jeunes de la Corée du Sud a été la bonne. La victoire des Sud-Coréens lors des Jeux Asiatiques permet à Kang-in Lee d'échapper au service militaire obligatoire, long de dix-huit mois. À la place, le milieu de terrain parisien ne devra faire que trois semaines, avant ses 28 ans. Et au vu des performances du Sud-Coréen, c'est plutôt une bonne nouvelle.

Kang-in Lee déjà apprécié en interne

Malgré tout ce temps passé loin de la capitale française, Kang-in Lee est déjà très apprécié en interne. D'après Le Parisien , ses qualités humaines ainsi que son dévouement sur le terrain sont très appréciés. Ayant évolué en Espagne, à Valence et Majorque avant son arrivée au PSG, il est arrivé dans un effectif déjà très hispanophone ce qui lui a permis de bien s'intégrer. D'autant qu'il est loin d'être introverti et son caractère bien trempé et sa bonne humeur communicative partagée avec Marquinhos et Achraf Hakimi au quotidien en font un joueur apprécié.

«Dès son arrivée, il a su nouer de vraies relations avec ses coéquipiers»