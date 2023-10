PSG : Sous le choc, Luis Enrique tacle les journalistes !

Benjamin Labrousse

Le PSG se rend à Brest ce dimanche (13h) dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Alors que l’entraîneur espagnol du club parisien Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse ce matin, ce dernier a eu la surprise de ne voir que quelques journalistes présents sur place. Avec humour, l’entraîneur parisien a taclé les journalistes français.

Le PSG rayonne. Après deux victoires consécutives en championnat face à Rennes puis Strasbourg, le club de la capitale a confirmé en Ligue des Champions avec un net succès face à l’AC Milan (3-0) en Ligue des Champions ce mercredi. Face à Brest dimanche (13h), les Parisiens pourraient enchaîner avec une quatrième victoire consécutive.

Peu de journalistes présents lors de la conférence de presse du PSG ce matin

Mais alors que tout semble aller pour le PSG et pour Luis Enrique, ce dernier a été surpris lors de son arrivée en conférence de presse ce vendredi matin. Et pour cause, seule une petite poignée de journalistes était présente afin de lui poser des questions.

«Je pensais que les journalistes français étaient plus costauds»