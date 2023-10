Une pépite claque la porte du PSG et se justifie

Thibault Morlain

A l’instar de Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe ou encore Adrien Rabiot, Virgiliu Postolachi est lui aussi issu du centre de formation du PSG. Toutefois, l’attaquant moldave a préféré aller tenter sa chance loin du club de la capitale. Ainsi, en 2019, Postolachi fait le choix de rejoindre le LOSC. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Le centre de formation du PSG en a vu passer des talents. Mais depuis plusieurs années maintenant, le club de la capitale est touché par l’exode de ses pépites. De nombreux joueurs font alors le choix de tenter leur chance loin du PSG. Ça a notamment été le cas de Virgiliu Postolachi. Ainsi, en 2019, l’attaquant moldave a fait ses valises pour rejoindre le LOSC.



« Je recherchais du temps de jeu »

Désormais à Grenoble, Virgiliu Postolachi est revenu sur sa carrière pour le site de la Ligue 2. Il s’est alors confié sur sa décision de quitter le PSG pour le LOSC. « Je recherchais du temps de jeu et comme j’étais jeune, je me suis dit : « Pourquoi pas aller dans un autre club en France ? » Je considérais que Lille pouvait être une bonne option et j’ai signé. Tout s’est bien passé au départ, puis le Covid est arrivé et tout s’est compliqué », a expliqué Postolachi.

Après le PSG, ça vire au calvaire