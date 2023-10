Une recrue veut «écrire l'histoire» au PSG !

Alexis Brunet

Le PSG a fait signer beaucoup de joueurs cet été. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale a décidé de miser sur Lucas Hernandez, mais aussi Milan Skriniar. Le Slovaque a débarqué libre de l'Inter Milan, et il est très souvent titulaire depuis le début de saison. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sur ses objectifs à Paris, et il est clair, il veut écrire l'histoire.

Le PSG a complètement changé d'une saison à une autre. Le club de la capitale a fait de nombreuses modifications à son effectif cet été. De grandes stars comme Lionel Messi, ou bien Neymar ont pris la porte. En défense aussi Paris a perdu gros, puisque Sergio Ramos a quitté la Ligue 1, pour revenir en Espagne, au FC Séville.

Le PSG a recruté Lucas Hernandez et Milan Skriniar

Face au départ de Sergio Ramos, le PSG devait donc trouver un nouveau joueur d'expérience pour sa défense. Le club de la capitale a finalement fait coup double, puisque Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont rejoint Paris cet été. L'ancien joueur du Bayern Munich évolue pour le moment davantage au poste de latéral gauche, alors que le Slovaque prend lui place en défense centrale.

Il marque un but d'anthologie, le PSG s'en mord les doigts https://t.co/asGgbf0doh pic.twitter.com/xb5Nveaaha — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Skriniar veut écrire l'histoire avec le PSG