Il dévoile les raisons de son départ du PSG

Aujourd’hui du côté de Grenoble, Virgiliu Postolachi est sorti du centre de formation du PSG. S’il n’a jamais eu sa chance en équipe première, l’attaquant moldave a fait le choix de faire ses valises très tôt. En 2019, Postolachi s’est alors engagé avec le LOSC. Un départ sur lequel est revenu le joueur de 23 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs centres de formation en France et en Europe, le PSG a fait sortir plusieurs joueurs de ses équipes de jeunes. Les exemples sont nombreux et on peut le voir actuellement Warren Zaïre-Emery. Virgiliu Postolachi est lui aussi issu du centre de formation du PSG, lui qui a toutefois fait le choix de tenter sa chance au LOSC.

« Je recherchais du temps de jeu »

En 2019, Virgiliu Postolachi a ainsi décidé de quitter le PSG pour rejoindre le LOSC. Pour quelles raisons ? Pour le site de la Ligue 2, le désormais attaquant de Grenoble a confié : « Je recherchais du temps de jeu et comme j’étais jeune, je me suis dit : « Pourquoi pas aller dans un autre club en France ? » ».

« Tout s’est bien passé au départ »