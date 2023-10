PSG : Il décide de claquer la porte et dévoile les raisons

Thibault Morlain

Recruté par le PSG à l’été 2013, Lucas Digne a connu deux premières saisons compliquées à Paris, devant notamment faire avec un temps de jeu limité. En concurrence avec Maxwell, le Français a rongé son frein, mais à un moment, il a décidé de dire stop et a envisagé un départ. Ainsi, en 2015, Digne a été prêté à l’AS Rome où il a retrouvé un certain Rudi Garcia, qu’il avait connu au LOSC.

Révélé au LOSC, Lucas Digne était très prometteur à son poste de latéral gauche. Un joueur qui avait alors tapé dans l’oeil du PSG. L’international français s’est alors engagé avec le club de la capitale à l’été 2013, mais à Paris, Digne n’a jamais vraiment eu l’occasion de s’imposer et de pouvoir enchainer les matchs. Une situation qui l’a alors incité à faire ses valises en 2015.

« Je voulais jouer et être important dans l’équipe »

Comment Lucas Digne en est arrivé à penser à quitter le PSG pour rejoindre l’AS Rome ? Pour Colinterview , l’actuel joueur d’Aston Villa a dévoilé les dessous de sa réflexion, expliquant alors : « A quel moment je commence à avoir envie de quitter le PSG ? A partir de janvier/février. Un peu avant la fin de la saison. Je voulais jouer et être important dans l’équipe, ce n’est pas ce qui se passe. Je me dis pourquoi pas essayer de partir quelque part où je pourrais avoir un statut important et être important pour l’équipe et enchainer les matchs. Derrière ça, l’Euro arrivait, il fallait que je décide quoi faire. J’ai eu le projet de Rome avec Rudi Garcia ».

« J’ai même pas voulu écouter mon agent »