Un joueur du PSG monte au créneau après son transfert

Thibault Morlain

Parti très tôt pour l’Espagne puis en Allemagne, Lucas Hernandez n’avait jusqu’à présent jamais fouler les pelouses de Ligue 1. C’est désormais chose faite depuis son transfert au PSG lors du dernier mercato estival. Et alors que certaines critiques sont émises à l’encontre du niveau du championnat de France, Lucas Hernandez a tenu à mettre les choses au point.

Depuis cet été, Lucas Hernandez est un joueur du PSG. Après l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, l’international français connait le 3ème club de sa carrière en professionnel. Mais pour la première fois, Lucas Hernandez connait les joutes de la Ligue 1. Jamais le champion du monde 2018 n’avait évolué dans le championnat de France. Pour autant, il savait très bien à quoi s’attendre. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, le joueur du PSG savait très bien que le niveau de la Ligue 1 était relevé.

« En France, on ne se rend pas compte du niveau de la Ligue 1 »

Interviewé ce samedi par Ouest France , Lucas Hernandez a défendu le niveau de la Ligue 1 souvent critiqué. Le défenseur du PSG a alors balancé : « La Ligue 1, à l’étranger, est jugée comme une compétition très physique. On le sait, on le voit quand on rencontre des équipes françaises en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de qualité, de jeunes joueurs avec énormément de qualités. En France, on ne se rend pas compte du niveau de la Ligue 1. Mais vu d’Allemagne, où je jouais ces dernières années, on trouve les équipes françaises très très fortes physiquement et tactiquement ».

« Il n’y a pas d’équipe facile à affronter en Ligue 1 «