Luis Enrique fait vivre un cauchemar au PSG, «c’est une masterclass»

Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique a par le passé affronter le club de la capitale à quelques reprises. C’était notamment l’Espagnol qui était sur le banc du FC Barcelone au moment de la remontada en 2017. Luis Enrique a donc fait vivre au PSG l’un de ses plus grands cauchemars en Ligue des Champions et Lucas Digne a révélé à quel point l’entraîneur ibérique avait rendu l’impensable possible.

Pendant longtemps encore, l’histoire du PSG en Ligue des Champions restera marquée au fer rouge par la remontada subie face au FC Barcelone 2017. Malgré une avance de 4 buts acquise à l’aller, les joueurs d’Unai Emery se sont effondrés au Camp Nou (6-1) face à Lionel Messi, Neymar, Sergi Roberto et surtout Luis Enrique, qui était alors l’entraîneur du FC Barcelone à cette époque.



Joueur du FC Barcelone au moment de la remontada, Lucas Digne a dévoilé comment Luis Enrique avait redonné l’espoir à ses joueurs après le match aller. Pour Colinterview , le Français révèle alors : « C’est une masterclass du coach, de Luis Enrique. Le lendemain quand on a perdu 4-0, dans le vestiaire, il nous fait une causerie et nous dit : « Les gars, on a perdu 4-0, ils ont bien joué, on n’était pas dedans. Iniesta, tu as déjà gagné 5-0 ? Leo, tu as déjà mis 5 buts dans un match ? Bah alors on va le faire. C’est possible. On aura une infime chance, mais il faut qu’on la saisisse ». Pendant sa causerie d’avant-match, il nous a dit que le pourcentage est tout petit, mais que si tout se goupillait bien, on allait gagner. Au final … ».

