Un joueur du PSG vit une grande première et raconte tout

Après la claque reçue face à Newcastle, le PSG s’est rattrapé en Ligue des Champions en s’imposant largement face au Milan AC (3-0). Une rencontre qui était particulière pour Lucas Hernandez puisqu’il avait face à lui son frère, Theo Hernandez. Une grande première pour les deux frères évoquée par le défenseur du PSG.

Si Lucas Hernandez et Theo Hernandez ont déjà joué ensemble, ils ne s’étaient jamais encore retrouvés face à face. Mercredi dernier, lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Milan AC, ça a donc été une grande première pour eux. Et ça a finalement tourné en faveur de Lucas Hernandez qui s’est imposé avec le PSG face au Milan AC de Theo Hernandez (3-0).

« C’est une fierté pour moi ou pour mon frère »

A l’occasion d’un entretien accordé ce samedi à Ouest France , Lucas Hernandez est revenu sur ce match face à son frère. Le joueur du PSG avoue alors : « C’est une fierté pour moi ou pour mon frère. Ça l’est déjà de pouvoir évoluer ensemble en équipe de France. Se rencontrer sur le terrain face à face, ça ne nous était jamais arrivé ».

« Voir ton frère en face de toi, c’est un moment unique »