Luis Enrique s'enflamme en privé pour ce transfert du PSG

Jean de Teyssière

Pour le moment, le recrutement de Kang-in Lee semble être une réussite au PSG. Le Sud-Coréen affiche un état d'esprit irréprochable, sur et en dehors du terrain. Son but, le premier de son aventure parisienne, face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0) vient couronner une adaptation rapide. Bref, tout va bien pour lui, et Luis Enrique est d'ailleurs très satisfait de sa recrue.

Pour le moment, la bonne pioche du mercato, entre autres, s'appelle Kang-in Lee. Le Sud-Coréen fait déjà l'unanimité au sein du PSG, où il est très apprécié par ses coéquipiers de par sa bonne humeur et sa capacité à répéter les efforts sur le terrain. Malgré sa longue absence à cause des Jeux Asiatiques en septembre, remportés par la Corée du Sud, Kang-in Lee est déjà très bien intégré dans l'effectif parisien.

Luis Enrique valide le recrutement de Kang-in Lee

Joueur de Valence et de Majorque, les suiveurs de la Liga connaissaient sans doute Kang-in Lee. En tout cas, Luis Enrique avait déjà remarqué sa polyvalence, chère à sa vision du jeu. Lorsqu'il est devenu l'entraîneur du PSG, c'est donc tout naturellement qu'il a validé le recrutement du Sud-Coréen. Une confiance offerte par l'entraîneur espagnol que lui rend bien son milieu de terrain.

Le coach parisien loue en privé les qualités de Kang-in Lee