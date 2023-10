PSG : Une bombe est lâchée sur l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 24 ans, Kylian Mbappé défend les couleurs du PSG depuis bientôt six ans. Le joueur pourrait faire connaître ses envies d'ailleurs dans les prochaines semaines, alors qu'il a, pour l'instant, toujours refusé de prolonger son contrat. Mais selon Gilles Favard, il n'est pas impossible que le champion du monde 2018 change d'avis et se projette dans la durée.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé devrait être sollicité dans les prochaines semaines, à commencer par le Real Madrid. Le club espagnol rêve de le recruter depuis plusieurs années. Mais selon Gilles Favard, le Real Madrid n'est pas en capacité de recruter Mbappé.

Le PSG se fait charger, Mbappé poussé au départ ? https://t.co/idZwcBk4vy pic.twitter.com/qbqwvfArQO — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Mbappé trop cher pour le Real Madrid ?

« Kylian Mbappé coûte à peu près 250 M€ par an à son employeur. Il n'y a donc que deux clubs qui peuvent se payer ses services, Manchester City et le PSG. Le Real Madrid, c'est un milliard de chiffres d'affaires. Il ne peut pas investir un quart dans un seul joueur » a-t-il confié pour Le Carré.

« Je n'écarte pas la possibilité qu'il finisse sa carrière au PSG »