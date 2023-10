PSG : Mbappé sort du silence après la polémique

Jean de Teyssière

La fin de match entre le Stade brestois et le PSG a été marquée par une grosse tension entre Kylian Mbappé et le stade Francis-Le Blé. Auteur d'un doublé ayant permis au club de la capitale de se sortir du piège brestois, Mbappé a ensuite chambré le public, qui aurait entonné des chants injurieux envers Achraf Hakimi. Interpellé sur les réseaux sociaux par un journaliste de L'Équipe, le champion du monde 2018 lui a sèchement répondu.

La tension était à son comble en fin de match entre Brest et le PSG. Les Brestois ont concédé un penalty à la 88ème minute du match et six cartons jaunes ont été distribués entre la désignation de la sentence et le tir. Mbappé a marqué en deux temps et a chambré le public brestois, mimant le fameux geste de la main Cristiano Ronaldo lors d'un clasico en 2015. Une célébration qui a envenimé les choses et Mbappé a été sanctionné d'un carton jaune avant de sortir, très énervé.

«Un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça»

Ce geste a beaucoup fait réagir sur le réseau social X (ancien Twitter ) et le journaliste de L'Équipe , Bertrand Latour, n'a pas vraiment apprécié le geste de chambrage de Kylian Mbappé après son but vainqueur : « Un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça. »

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

«Certains n'ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football»