Le PSG s’est fait peur, cette recrue se lâche

Alexis Brunet

Le PSG a eu très chaud ce dimanche après-midi. Les hommes de Luis Enrique avaient deux buts d'avance, mais ils se sont fait rattraper par Brest. Les joueurs d'Éric Roy auraient même pu l'emporter, mais finalement ce sont les Parisiens qui ont empoché les trois points. À la fin du match, Lucas Hernandez a avoué que la rencontre avait été compliqué pour ses coéquipiers, mais il a aussi voulu souligner la force de caractère de ces derniers.

Mercredi soir face à l'AC Milan, en Ligue des champions, le PSG n'a pas tremblé, et à signer un succès très probant, sur le score de 3-0. Cela ne s'est pas passé pareil face à Brest. En effet, les Parisiens ont encore une fois marqué trois buts, mais ils en ont aussi encaissé deux, et ils auraient même pu perdre cette rencontre. Le club de la capitale a été sauvé par un but en toute fin de match, de l'inévitable Kylian Mbappé.

«On a montré cette force de caractère»

Après le match, Lucas Hernandez n'a pas voulu nier au micro de Prime Video que cette rencontre avait été compliquée pour les Parisiens. Mais le champion du monde retient surtout la force de caractère du PSG. « Ça a été un match compliqué, on sort d’une longue semaine avec le match contre Milan. On savait qu’on devait être costaud dès le départ. On menait 2-0, ils sont revenus en faisant ce qu’il fallait. On a montré cette force de caractère, d’équipe. On a ramené les 3 points, c’était le plus important. On a des joueurs avec beaucoup d’expérience. C’est un stade avec un gros public. Mais on est très content d’avoir pris les trois points. »

Le PSG enchaîne les victoires

Avec cette victoire face à Brest, le PSG continue sa belle série. En effet, le club de la capitale vient d'aligner quatre victoires d'affilée. La dernière défaite en date, remonte au match de Ligue des champions, face à Newcastle. Paris dispose aussi d'une moyenne de trois buts marqués par match, lors des quatre dernières rencontres.