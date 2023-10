PSG : Luis Enrique reçoit un message du vestiaire

Thomas Bourseau

Milan Skriniar a débarqué au PSG à la dernière intersaison en tant qu’agent libre après plus d’une année de rumeurs et un transfert avorté à l’hiver dernier en raison de la volonté de l’Inter de ne pas le laisser filer en cours de saison. Et maintenant, le Slovaque veut « écrire l’histoire » au club entraîné par Luis Enrique.

Milan Skriniar a figuré dans le viseur du PSG pendant des années avant d’enfin déposer ses valises dans la capitale lors du dernier mercato. Arrivé avec Lucas Hernandez, Skriniar « profite » de la blessure de Nuno Mendes et de l’indisponibilité de Presnel Kimpembe pour avoir une place de titulaire indiscutable dans la défense centrale parisienne.

Skriniar interpelle Enrique, il veut gagner avec le PSG

Entraîné par Luis Enrique et vainqueur d’un Scudetto avec l’Inter en 2021 avec son nouveau coéquipier Achraf Hakimi notamment, Milan Skriniar cherche à remplir son armoire à trophée. En interview avec Marina Lorenzo pour Prime Video Sport dans le cadre de l’album photo de sa carrière, Skriniar a fait part de ses grandes ambitions au PSG.

«Je veux écrire l’histoire de cette équipe»