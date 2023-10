85M€ arrivent, jackpot pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, le PSG est un habitué de la Ligue des champions. Chaque participation lui permet de récolter de jolies sommes. Alors que la phase de groupes n'est toujours pas terminée, le club de la capitale a déjà récolté près de 85M€, et ce malgré une lourde défaite face à Newcastle le 4 octobre dernier.

Le PSG a fort à faire lors de cette phase de groupe de Ligue des champions. Le tirage au sort a réservé un parcours semé d'embuches aux champions de France. Placé dans le groupe du Borussia Dortmund, du Milan AC et de Newcastle, le groupe de Luis Enrique ne s'en tire, pour l'instant, pas trop mal.





Il coule à cause du PSG et se fait recadrer https://t.co/7jTuwjsPhK pic.twitter.com/BbwBCsC6XU — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Le PSG va toucher une jolie somme

Mis à part une lourde défaite sur la pelouse de Newcastle (4-1), le PSG s'est montré convaincant face au Borussia Dortmund (2-0) et au Milan AC (3-0). Sur le plan sportif, les feux sont u verts avant d'aborder la phase retour. Sur le plan financier, le PSG n'est pas à plaindre non plus. Selon les informations de Sportune, la formation française a empoché près de 85M€ depuis le lancement de la Ligue des champions.

La compétition n'est pas encore terminée

Une somme obtenue grâce au marketpool (part des droits de l’audiovisuel), mais aussi grâce à diverses primes versées par l'UEFA. Et la récompense pourrait encore grimper puisque le PSG est en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.