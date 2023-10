PSG : Il vend la mèche pour Zaïre-Emery

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison très impressionnant, Warren Zaïre-Emery continue de justifier la confiance que lui accorde Luis Enrique, au point que le nom du milieu de terrain du PSG est de plus en plus régulièrement cité parmi les prétendants à une place en équipe de France. Pour Bixente Lizarazu, le jeune parisien a d'ailleurs tout a fait sa place en Bleus, et il y a de grandes chances que Didier Deschamps le convoque.

Eblouissant contre l'AC Milan en milieu de semaine, Warren Zaïre-Emery a de nouveau brillé ce dimanche, inscrivant notamment un magnifique but contre Brest (3-2). Le jeune milieu de terrain du PSG se place donc comme un candidat sérieux à une place en équipe de France. Pour Bixente Lizarazu, cela ne fait plus beaucoup de doute.

«Quand j'entends Didier Deschamps, je pense qu'il va le prendre»

« Quand j'entends Didier Deschamps, je pense qu'il va le prendre oui. Et je pense qu'on peut le prendre. C'est un jeune de 17 ans qui joue avec la maturité d'un mec de 30 ans, qui a un coffre énorme, qui a des jambes très solides. Sur le match contre Milan, il a tenu des duels et des contacts, c'était impressionnant », s'enthousiasme le Champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant d'en rajouter une couche.

Lizarazu fan de Zaïre-Emery