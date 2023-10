Deschamps est interpellé, il doit tenter un coup au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques jours, Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste de l’année, et tous les regards seront tournés vers les milieux de terrain. En effet, Warren Zaïre-Emery réalise un excellent début de saison avec le PSG et de nombreux observateurs estiment qu’il mérite d’être appelé en équipe de France. C’est notamment le cas de Didier Roustan.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde au PSG. Auteur d’une nouvelle prestation de haut niveau contre l’AC Milan (3-0), le jeune milieu de terrain postule désormais à une place en équipe de France comme le pense Didier Roustan.

Roustan milite pour Zaïre-Emery en équipe de France

« À partir du moment où il a le niveau. Et de toute manière, c’est Didier Deschamps qui va décider et pour lui il y a l’Euro et c’est la chose la plus importante qui le concerne. L’Equipe de France A c’est la chose la plus importante des deux bien évidemment. Il a largement le niveau pour être dans le groupe. Tous les grands joueurs qui avaient le niveau, ils allaient dans la première sélection qu’ils aient 16, 17 ou 18 ans », explique le journaliste sur le plateau de La Chaîne L’EQUIPE , avant de tempérer notamment à cause des Jeux Olympiques l’été prochain.

Les JO posent problème ?