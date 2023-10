PSG : Il déclare sa flamme à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG cet été en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique connait des débuts plutôt convaincants malgré quelques couacs. Et certains observateurs ne tarissent pas d'éloges au sujet du technicien espagnol, à commencer par l'ancien parisien Eric Rabesandratana.

C'est un fait, le PSG ne connait pas le meilleur début de saison de son histoire sous la houlette de Luis Enrique, et il est même passé complètement au travers de son déplacement à Newcastle en Ligue des Champions, le 4 octobre dernier (défaite 4-1). Mais malgré tout, le technicien espagnol semble en train d'imprégner une véritable identité tactique à cette équipe du PSG et connait certains réussites, comme le positionnement hybride de Vitinha sur la gauche du milieu de terrain ou encore la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery qui a gagné une place de titulaire indiscutable avec Enrique.

« J'apprécie énormément ce qu'il dégage »

Eric Rabesandratana, ancien défenseur du PSG, a livré son point de vue sur l'entraîneur espagnol au micro de Radio France Bleu . Et il ne tarit pas d'éloges à son sujet, mettant notamment l'accent sur son tempérament : « J'apprécie énormément ce que dégage Luis Enrique. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu chez ses prédécesseurs, et on ressent qu'il vit pleinement chaque moment. Cela me plaît énormément ! », indique l'ancien joueur du PSG.

« J'adore cette attitude ! »