PSG : Après la polémique, il interpelle Mbappé

La rencontre entre Brest et le PSG a été marquée par une fin de match houleuse. La tension était à son comble lorsque l'arbitre du match a sifflé un penalty en faveur du PSG, à la 88ème minute. Inscris en deux temps par Kylian Mbappé, ce dernier a longuement chambré le public brestois en fêtant son but, chose qui n'a pas plu à Éric Roy, l'entraîneur de Brest.

Sur Prime Video, l'entraîneur de Brest, Éric Roy a été interrogé sur la fin de match houleuse entre son équipe et le PSG, marquée par le chambrage de Kylian Mbappé après son but vainqueur en fin de match. Sans le nommer, on comprend que le capitaine de l'équipe de France est directement nommé par Eric Roy : « C’est un peu ridicule. Je ne veux pas citer de noms, mais l’attitude de certains parisiens était ridicules. Ils n’ont pas besoin d’en rajouter. »

«Mbappé ? Il doit être au dessus de ça»

En conférence de presse, Éric Roy a tenu des propos similaires. Si le nom de Mbappé n'est pas directement mentionné, l'entraîneur brestois s'adresse à lui de manière plus explicite : « Je suis un peu surpris un peu parce que je trouve que c’est ridicule il devait tellement être au-dessus de tout. C’est un stade avec une ambiance plutôt saine. Alors bien sûr, tu peux toujours être chahuté c’est normal en plus, lui, c’est la star. Mais quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, il doit être au dessus de ça. »

«Vingt ans en arrière, c’est un match qui aurait pu dégénérer»