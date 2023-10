PSG : Coup de sang de Mbappé, Luis Enrique n'a pas aimé !

Amadou Diawara

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG s'est imposé sur le fil face à Brest ce dimanche après-midi. Toutefois, le numéro 7 parisien s'est emporté avant sa sortie du terrain. Sifflé par des supporters adverses, Kylian Mbappé a manifesté sa colère en faisant des grands gestes.

Le PSG est passé par toutes les émotions ce dimanche après-midi face à Brest. En déplacement sur la pelouse de Francis-Le-Blé, le club emmené par Luis Enrique a très bien démarré la rencontre. Grâce à des buts de Warren Zaïre-Emery et de Kylian Mbappé, le PSG menait déjà 2-0 à la 28ème minute de jeu. Toutefois, le PSG a encaissé un but peu avant la mi-temps, qui a changé la physionomie de la rencontre.

Mbappé sauve le PSG et craque en plein match

Après le but de Steve Mounié à la 43ème minute de jeu, le Stade Brestois a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser, et ce, par l'intermédiaire de Jérémy Le Douaron (52ème). Et alors que le match était très animé, le PSG a finalement arraché la victoire dans les dernières instants de la partie, grâce à un penalty transformé en deux temps par Kylian Mbappé (89ème).

«Je n'aime pas ce genre de choses»