Mbappé - Haaland : Panique au PSG, la presse espagnole lâche une bombe

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour le club de la capitale, le Real Madrid serait toujours aussi déterminé à recruter le capitaine de l'équipe de France. D'ailleurs, le club merengue compterait s'offrir à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature à Paris. Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé de deux saisons, plus une en option. Toutefois, à la fin du dernier exercice, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu'il n'allait pas activer la clause pour être lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025.

Il coule à cause du PSG et se fait recadrer https://t.co/7jTuwjsPhK pic.twitter.com/BbwBCsC6XU — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Le Real refuse de choisir entre Mbappé et Haaland

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait toujours en embuscade pour boucler un transfert XXL à 0€. Et en plus de Kylian Mbappé, la direction de la Maison-Blanche envisagerait de s'offrir les services d'Erling Haaland (Manchester City).

«L'objectif du Real est de recruter Mbappé et Haaland»