Neymar, Mbappé… Il vit un rêve au PSG et raconte tout

Thibault Morlain

Formé au PSG, Virgiliu Postolachi a eu la chance de s’entraîner à plusieurs reprises avec le groupe professionnel. Une chance qui lui a alors permis de côtoyer les Neymar, Kylian Mbappé et compagnie. Pour un jeune joueur, c’est forcément une chance d’évoluer avec de telles stars. Postolachi en a bien évidemment profité. Et dans un entretien accordé au site de la Ligue 2, l’actuel attaquant de Grenoble est revenu sur son expérience au PSG.



« Ça te forge mentalement »

« Ce que je retiens de ma période au PSG ? Que du positif ! J’ai appris beaucoup de choses aussi bien au niveau tactique que personnel. Ça fait grandir et mûrir de passer dans un club où tu as beaucoup de concurrence. Ça te forge mentalement. Quand tu côtoies des grands joueurs, comme Kylian Mbappé, Neymar ou Marco Verratti, tu apprends beaucoup plus vite et tu as envie de devenir meilleur à chaque entraînement. L’année où j’ai signé professionnel (2018), j’ai eu l’occasion de faire beaucoup de séances avec eux. J’ai aussi fait un stage de préparation à Singapour », a d’abord expliqué l’ancien jouer du PSG.

« Je ne pouvais pas avoir un meilleur conseiller à mon poste »