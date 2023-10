PSG : Mbappé vend la mèche pour son transfert en direct ?

Hugo Chirossel

Lionel Messi a remporté le huitième Ballon d’Or de sa carrière lundi soir. Une cérémonie qui avait lieu au Théâtre du Châtelet à Paris et à laquelle s’est rendue Kylian Mbappé, troisième au classement derrière l’Argentin et Erling Haaland. Au cours de cette soirée, l’attaquant du PSG a été interrogé sur le Real Madrid et sa réponse a fait beaucoup réagir en Espagne.

« Félicitations Leo pour ton prix. Tu le mérites . » Kylian Mbappé a rendu hommage à Lionel Messi dans une story publiée sur Instagram . L’attaquant du PSG et de l’équipe de France a félicité l’Argentin pour son huitième Ballon d’Or, qu’il a reçu lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris.

Mbappé interrogé sur son avenir

Lionel Messi a devancé Erling Haaland, deuxième, et Kylian Mbappé, troisième. En quittant la cérémonie, le Français est passé devant un journaliste espagnol travaillant pour l’émission El Chiringuito . Alors qu’il est pour le moment toujours sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a été interrogé sur le Real Madrid.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv🚨😳 El GESTO de MBAPPÉ cuando @10JoseAlvarez le pregunta por el REAL MADRID en 2024.Va a dar la VUELTA al MUNDO #ChiringuitoBalónDeOro. pic.twitter.com/Wi6VGyGwiK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2023

«L’année prochaine au Real Madrid ou non ?»