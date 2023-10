Le PSG va signer un «futur crack mondial»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery ne cesse de brûler les étapes au PSG. A seulement 17 ans, le milieu de terrain a été élu homme du match après la rencontre face au Milan AC et a trouvé le chemin des filets face à Brest ce dimanche (3-2). Le journaliste Denis Balbir n'hésite pas, d'ores et déjà, à le considérer comme le futur du football mondial.

Warren Zaïre-Emery est la dernière pépite made in Paris. Formé au PSG, le milieu de terrain se révèle aux yeux de l'Europe cette saison. A seulement 17 ans, le joueur enchaîne les prestations de classe et a été même élu homme du match de la rencontre de Ligue des champions face au Milan AC. Le journaliste Denis Balbir est revenu sur sa performance et a promis un grand avenir à Zaïre-Emery.

Balbir s'enflamme pour Zaïre-Emery

« Mercredi, le PSG a enchaîné avec une performance remarquable face au Milan AC (3-0) pour prendre la tête de sa poule. Oui, Paris a eu un peu de mal à se mettre en route et le scénario aurait pu être différent si Rafael Leao avait cadré sa tentative mais derrière le PSG a déroulé. Dans une très belle ambiance au Parc, le Paris de Luis Enrique a montré qu’il était maître chez lui en Coupe d’Europe… Avec en prime le fait que Warren Zaïre-Emery qui s’affirme comme un futur grand crack du foot français et mondial ainsi qu’un leader du PSG de demain » a confié Balbir pour But Football Club.

Le PSG va prolonger son contrat

Evidemment, le PSG n'a aucun intérêt à le laisser partir, malgré un intérêt annoncé de Manchester City. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale travaille sur sa prolongation et les deux parties sont très proches d'un accord comme l'a annoncé le 10Sport.com. Une signature qui devrait s'accompagner d'une revalorisation salariale.